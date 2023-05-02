Антонов Иван Борисович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Борисович
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 275. АНТОНОВ, ИВАН БОРИСОВИЧ, 62 л. Гр. Мологск. у., Борисоглебск. в., с. Больш. Сулацкого; — Н. С. 8 р-на Мологск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 25 июня 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.