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Антонов Иван Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Иван
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
25 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
275. АНТОНОВ, ИВАН БОРИСОВИЧ, 62 л. Гр. Мологск. у., Борисоглебск. в., с. Больш. Сулацкого; — Н. С. 8 р-на Мологск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 25 июня 919.

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