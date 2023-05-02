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Старостин Филипп Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Старостин
Имя
Филипп
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
29 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 332
Источник
Скан
Оригинальная запись
12269. Старостин Филипп Алексеевич, 43 л., Тульск. г., Васильевск. р., д. Киселевки. Н. С. Веневск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 29 апр. 926.

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