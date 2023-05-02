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Большакова Магия Кузьмина

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Большакова
Имя
Магия
Отчество
Кузьмина
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
130192. БОЛЬШАКОВА, МАГІЯ КУЗЬмина. К. Уфимск. у., Богородск. в., д. Дубовки, 32 л., рд. въ г. Канскѣ; — Краснояр. О. С., 126, 15 и 2 ч. 1455 У., тюр. 4 м. Исп. 22 Сент. 909.

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