Куфтин Игнатий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куфтин
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 143
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25793. КУФТИН, ИГНАТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 30 л. Гр. Турийск. у. и в.; — Н. С. 8 уч. Пермск. у. Должн. прест., лиш. св. 1 г., с лиш. пр. 3 г., по амн. нак. сокр. до 8 м. Исп. 27 авг. 920.
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