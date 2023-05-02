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Партина Глафира Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Партина
Имя
Глафира
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
25 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 268
Источник
Скан
Оригинальная запись
9908. Партина Глафира Григорьевна, 39 л., Свердловск. окр., с. Арамиля. Н. С. 1 уч. Свердловск. окр. Ст. ст. 3 ч. 16, 143, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 25 июня 926.

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