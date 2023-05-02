Софронов Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Софронов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 06 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8721. СОФРОНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 23 л., Череповецк. у., Пачевск. в., д. Горск. Череповецк. Губсуд. Ст. ст. 143. 153, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 6/І—26.
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