Бубно Степанида Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бубно
- Имя
- Степанида
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130356. БУБНО, СТЕПАНИДА ИВАНОва. Каз. Каневск. ст., Ейск. отд., 60 л.; — М. С. 5 уч. Ейск. отд. 16 Окт. 909, 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 16 Окт. 909.
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