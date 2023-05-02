Андрюшин Козьма Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андрюшин
- Имя
- Козьма
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12805. АНДРЮШИН, КОЗЬМА МИХАЙЛОВИЧ, 35 л. Гр. Пронск. у., Воскресенск. в., с. Послецова; — Н. С. Хамовниическ. р. 4 отд. г. Москвы. Покуп. краден., штр. 100 т. р. Исп. 15 марта 920.
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