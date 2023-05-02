Алехин Яков Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алехин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129416. АЛЕХИНЪ, ЯКОВЪ ИВАНОВЪ. К. г. Алешекь, Днѣпровск. у., 27 л.; — Г. С. 2 уч. Херсона 30 Сент. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 8 Окт. 909. | 909 61391 169 М.
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