Федотова Екатерина Данилова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федотова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Данилова
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140476. ФЕДОТОВА, ЕКАТЕРИНА ДАНИЛОВА. К. Владимір. у., Боголюбовск. в., с. Новаго, 33 л.; — Г. С. г. Суздаля 21 Апр. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 6 Окт. 909.
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