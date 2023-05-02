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Аржанов Василий Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аржанов
Имя
Василий
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
129606. АРЖАНОВЪ, ВАСИЛІЙ СеМЕновъ. Урядн. х. Ольменскаго, ст. Голубинской, 2 Донск. окр., 39 л.; —Усть-Медвѣдицк. О. С. 25 Авг. 909, 134, 135, 150 и 1 ч. 1465 У., тюр. 2 м. Исп. 28 Сент. 909.

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