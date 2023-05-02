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Ахмет-Валиев Мухамет-Шакир Ахмет-Валиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахмет-Валиев
Имя
Мухамет-Шакир
Отчество
Ахмет-Валиев
Дата исполнения приговора
10 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
45012. АХМЕТЪ-ВАЛІЕВЪ, МУХАМЕТЪ-Шакиръ Ахметъ-Валіевъ. К. Бирск. у., Исмаиловск. в., 27 л.; — М. С. 1 уч. Курган. у., 169 и 172 М., тюр. 2 м. Исп. 10 Мая 905.

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