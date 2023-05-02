Перепелица Александр Дионисович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Перепелица
- Имя
- Александр
- Отчество
- Дионисович
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 271
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10006. Перепелица Александр Дионисович, 24 л., Острогожск. у., Матреновск. в. и с. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 60, 73, лиш. св. 8 л. 10 м. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 29 апр 926.
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