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Храковский Лейба Аронов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Храковский
Имя
Лейба
Отчество
Аронов
Дата исполнения приговора
13 февраль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
Источник
Скан
Оригинальная запись
140883. ХРАКОВСКІЙ, ЛЕЙБА АРОНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ишимска, 42 л., рд. въ г. Твери; — Томск. О. С. 134, 135, 148, 152 и 1 п. 1 отд. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 13 Февр. 909. | 902 70828 170¹ М. | 18 Марта 97 г. Томск. Губ. С. 1655 У. — арест. отд. 2 г. и 9 м.

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