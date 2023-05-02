Храковский Лейба Аронов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Храковский
- Имя
- Лейба
- Отчество
- Аронов
- Дата исполнения приговора
- 13 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140883. ХРАКОВСКІЙ, ЛЕЙБА АРОНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ишимска, 42 л., рд. въ г. Твери; — Томск. О. С. 134, 135, 148, 152 и 1 п. 1 отд. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 13 Февр. 909. | 902 70828 170¹ М. | 18 Марта 97 г. Томск. Губ. С. 1655 У. — арест. отд. 2 г. и 9 м.
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