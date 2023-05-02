Дариенко Степан Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дариенко
- Имя
- Степан
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46410. ДАРІЕНКО, СТЕПАНЪ СТЕПАновъ (онъ же Даріевъ). К. Александрійск. у., Братолюбовск. в., д. Батезмана, 27 л., рд. Елисаветград. у., Татаровск. в., въ с. Бежъ-Байракахъ; — Елисаветград. О. С., 172 М. (укрыв.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 5 Мая 905.
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