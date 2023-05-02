Черкасов Степан Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черкасов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141147. ЧЕРКАСОВЪ, СТЕПАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Курск. у., Дьяконск. в., д. Вониной, 19 л.; — Г. С. пос. Юзовки, Бахмутск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Іюля 909.
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