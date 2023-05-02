Новинская Иоанна Францева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новинская
- Имя
- Иоанна
- Отчество
- Францева
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 319
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28222. НОВИНСКАЯ, ІОАННА ФРАНЦЕВА. (урожд. Домбровская). Лиш. ос. пр. изъ к. Г. Варшавы, 59 л., рд. въ Мазовецк. у.; — Варшавск. С. П., 132, 134, 135 и 2 ч. 1653 У., тюр. 2½ г. Исп. 21 Іюня 908. | 904 52532 1655 У. | 95 80049 169 М. | 902 82576 1655 У. | 94 28088 169 М. | 98 95320 1655 У.
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