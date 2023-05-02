Трубачев Константин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трубачев
- Имя
- Константин
- Дата исполнения приговора
- 01 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 329
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99338. ТРУБАЧЕВЪ, КОНСТАНТИНЪ (ПЕтровъ), 18 л. Сн. доч. кол. секр., рд. въ г. Кронштадтѣ; — СПБ. О. С., 20 Мая 911, 152, 152¹ и 4 ч. 1643 У., тюр. 3 г., съ зачет. 6 м. и 26 дн. предвар. заключ. Исп. 1 Іюля 911. | 30 Іюля 910 г. Г. С. 2 у., г. Кронштадта, 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м. | 909 154673 169 М.
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