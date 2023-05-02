Ахмадеев Мусалима
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахмадеев
- Имя
- Мусалима
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45008. АХМАДѢЕВЪ, МУСАЛИМА. Администр. сс. Якутск. окр., Амгинск. в. и сл., 64 л., рд. Уфимск. у., въ Петропавловск. в.; — М. С. 2 уч. Якутск. окр. (во 2 р.), 169 и 2 п. 170 М., тюр. 9 м. Исп. 25 Апр. 905. | 901 32750 170 М.
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