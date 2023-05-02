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Тололин Трофим Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тололин
Имя
Трофим
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
Источник
Скан
Оригинальная запись
140037. ТОЛОЛИНЪ, ТРОФИМЪ ИВАНОВЪ. К. Богучарск. у., в. и сл. Подгорной, 18 л.; — Острогожск. О. С. 140 и 3 ч. 1643 У., тюр. 1½ г. Исп. 3 Окт. 909.

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