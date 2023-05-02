Черных Тимофей Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черных
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 15 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 361
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13340. Черных Тимофей Андреевич, 32 л., Шадринск. окр., Белоярск. р., с. Н.-Петропавловского. Н. С. 3 уч. Шадринск. р. Ст. ст. 16, 180, 189, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 15 февр. 926.
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