Аветисов Крикор Казаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аветисов
- Имя
- Крикор
- Отчество
- Казаров
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44680. АВЕТИСОВЪ, КРИКОРЪ КАЗАРОВЪ. Под. с., жит. с. Ханабадъ, Арешск. у., 26 л.; — М. С. Арешск. отд., 169 и 8 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 8 Іюня 905.
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