Пирогов Андрей Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пирогов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 546
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15342. пироговъ, андрей осиповъ. Мщ. г. Ефремова, 53 л.;—Тульск. О. С., 2 п. 134, 133 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 112310, арест. отд. 3 г. Исп. 4 Окт. 908. | 904 90835 1655 У. | 91 15578 1655 У. | 900 103144 1655 У. | 85 64721 169 М. | 98 96410 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 97 г. № 93988. | 96 96043 1655 У.
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