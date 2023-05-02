Хохлова Наталия Егоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хохлова
- Имя
- Наталия
- Отчество
- Егоровна
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 273
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30081. ХОХЛОВА, НАТАЛИЯ ЕГОРОВНА. Гр. Козельск. у., Колодезск. в., д. Непщевой; — Н. С. 5 уч. Козельск. у. Поджог, лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 17 янв. 920.
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