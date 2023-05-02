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Шиш Михаил Кондртьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шиш
Имя
Михаил
Отчество
Кондртьевич
Дата исполнения приговора
22 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 375
Источник
Скан
Оригинальная запись
12988. ШИШ МИХАИЛ КОНДРТЬЕВИЧ, 21 г., Гомельск. г., Клинцовск. у., Гордеевск. в. Н. С. 3. уч. Клинцовск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 22/ІІ—26.

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