Астахов Матвей Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Астахов
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129659. Астаховъ, Матвѣй филипповъ (онъ же Шароновъ, Василій Яковлевъ и Семеновъ, Иванъ Ивановъ). Лиш. ос. пр. изъ м. Мещовск. у., Подкопаевск. в., с. Беклемишева, 32 л.; — СПБ. О. С. 29 Апр. 909, 1 14, 149, 152, 977, 9, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 7 Окт. 909. | 906 50698 1655 У.
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