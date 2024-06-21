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Астахов Матвей Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Астахов
Имя
Матвей
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
129659. Астаховъ, Матвѣй филипповъ (онъ же Шароновъ, Василій Яковлевъ и Семеновъ, Иванъ Ивановъ). Лиш. ос. пр. изъ м. Мещовск. у., Подкопаевск. в., с. Беклемишева, 32 л.; — СПБ. О. С. 29 Апр. 909, 1 14, 149, 152, 977, 9, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 7 Окт. 909. | 906 50698 1655 У.

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