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Макаров Алексей Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Алексей
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
7355. Макаров Алексей Алексеев., 18 л., г. Ленинграда. Н. С. 22 отд. г. Ленинграда. Ст. 162 п. п. "б", "в", л. с. 8 м. 16 сент. 927.

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