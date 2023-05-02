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Никонов Леонид Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никонов
Имя
Леонид
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
24 февраль 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 87
Источник
Скан
Оригинальная запись
2975. НИКОНОВ, ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ, 17 л. Гр. г. Казани;—Н. С. Сокольническ. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г. Срок исп. по указ., осужд. 24 февр. 922.

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