Быков Семен Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Быков
- Имя
- Семен
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1685. Быков Семен Федоров., 22 л., Сарапульск. окр. и р., д. Заборье. Уральск. Обл. С. Ст. 2 ч. 142, л. с. 8 л. 28 мая 927.
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