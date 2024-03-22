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Баляев Алексей Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баляев
Имя
Алексей
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
45095. БАЛЯЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ПЕТРОВЪ. К. Варнавин. у., Лапшангск. в., д. Колпакова, 26 л.; — Костром. О. С., 152, 2 ч. 1484 и 1492 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 84492, арест. отд. 3 г. Исп. 10 Іюня 905.

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