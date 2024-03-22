Губин Василий Владимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Губин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Владимиров
- Дата исполнения приговора
- 19 август 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18220. гуБинъ, ВАСИЛІЙ Владимировъ, 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Богородицк. у., Плесинск. в., д. Упской; — СПБ. Ст. М. С. 47 уч., 2 Авг. 910, 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 19 Авг. 910. | 908 58327 170 М., по отбыт. наказ. по приг., напеч. въ 908 г. № 2941. | 904 96457 170¹ М. | 901 65503 169 М.
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