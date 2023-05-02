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Гронский Никифор Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гронский
Имя
Никифор
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
2704. Гронский Никифор Тимофеев., 34 л., Смоленского у., м. Либовичи. Тверск. Г. С. Ст. 59³, л. с. 4 г. 16 нояб. 927.

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