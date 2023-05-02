Сыченников Виктор Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сыченников
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19476. СЫЧЕННИКОВ, ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Бельск. у., Глуховск. в., с. Гусева; — Н. С. 14 уч. Бельск. у. Убийство, лиш. св. 15 л., в т. ч. 5 л. условно, по амн. нак. зам. лиш. св. 15 л., в т. ч., 12 л. условно. Исп. 2 марта 920.
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