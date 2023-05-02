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Шахнис Рубин Мордков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шахнис
Имя
Рубин
Отчество
Мордков
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 532
Источник
Скан
Оригинальная запись
13827. ШАХНИСЪ, РУБИНЪ МОРДковъ, 21 г. Мщ. г. Бердичева; — Одесск. О. С., 5 Нояб. 910, 158¹ и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 3 м. и 16 дн предв. заключ. Исп. 9 Дек. 910. | 18 Нояб. 909 г. М. С. 11 уч. г. Одессы, 169 М., тюр. 3 м. | 909 46791 170¹ М. | 908 43238 172 М. | 908 117351 169 М.

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