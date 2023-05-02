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Мерзляков Андрей Никодимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мерзляков
Имя
Андрей
Отчество
Никодимович
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
9108. Мерзляков Андрей Никодимович, 49 л., Сев.-Кавказск. кр., Шахтинск. окр., ст-цы Мелиховской. Северо-Кавказск. Крайсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 8 дек. 926.

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