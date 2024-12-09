Ефимов Федор Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефимов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38315. ЕФИМОВЪ. ФЕДОРЪ ЕФИМОВЪ. К. Костромск. у., Богословск. в., д. Горокъ, 37 л.; — Ярослав. О. С., 1 п. 129, 4 п. 134, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 72653 и 906 г. № 86504 я прип. Г. С. 3 уч. г. Ярославля отъ 21 Авг. 907 г., арест. отд. 2 г. Исп. 14 Февр. 909.
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