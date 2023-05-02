Афцильник Александр Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афцильник
- Имя
- Александр
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45006. АФЦИЛЬНИКЪ, АЛЕКСАНДРЪ Ефимовъ (онъ же Овчинниковъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Валка, 27 л., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С. (въ 4 р.), 114, 134, 135. 9 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 13 Іюня 905. | 904 39195 1655 У. | 902 10340 169 М. | 903 29820 159 М.
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