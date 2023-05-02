Дабижа Еремей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дабижа
- Имя
- Еремей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46393. ДАБИЖА, ЕРЕМЕЙ ВАСИЛЬЕВЪ. Мщ. г. Чигирина, 39 л.; — М. С. 1 уч. Чигирин. окр., 16, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 5 м. Исп. 2 Іюня 905.
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