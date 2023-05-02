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Вавржиняк Розалия Францева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вавржиняк
Имя
Розалия
Отчество
Францева
Дата исполнения приговора
13 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
45601. ВАВРЖИНЯКЪ, РОЗАЛІЯ ФРАНцева (она же Зелинская). К. Калиш. у., д. Янковъ, 47 л., рд. т. же у., гм. Калишъ, въ д. Видоры; — М. С. г. Калиши (въ 3 р.), 177 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 13 Мая 905. | 904 95507 169 М. | 902 29774 169 М.

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