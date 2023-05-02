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Лопарев Павел Емельянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лопарев
Имя
Павел
Отчество
Емельянов
Дата исполнения приговора
21 февраль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
7184. Лопарев Павел Емельянов., 24 л., Курганск. окр., Мокроусовск. р. д. Кривино. Уральск. Обл. С. Ст. ст. 17, 2 ч. 153, л. с. 3 г. 21 февр. 927.

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