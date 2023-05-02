Евдокимов Степан Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евдокимов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46636. ЕВДОКИМОВЪ, СТЕПАНЪ СТЕПАновъ. К. Саратов. у., Березовск. в., с. Лисичкина, 18 л., рд. въ. г. Саратовѣ; — Саратов. О. С. (во 2 р.), 16 и 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 3 м. и 10 дн. Исп. 10 Іюня 905. | 903 2524 169 М.
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