Мянник Сергей Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мянник
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43344. МЯННИКЪ, СЕРГѢЙ КАРЛОВЪ. К. Ревельск. у., Егелехтск. в., 31 г.; — Ревельск. О. С., 134, 135 и 3 ч. 309 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 5 Марта 907. | 904 61000 1654¹ У. | 96 941 18 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 95 г. № 99400. | 902 47131 16115 У. | 94 60301 170 М. | 97 92389 1654¹ У. | 92 42121 1642 У.
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