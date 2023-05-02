Картозия Юлон Котатиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Картозия
- Имя
- Юлон
- Отчество
- Котатиев
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 146907. КАРТОЗІЯ, ЮЛОНЪ КОТАТІЕВЪ. Дворян. Сенакск. у., с. Накалакеви, 23 л.; — Кутаисск. О. С., 169 М. и 1656 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 4 м. Исп. 9 Нояб. 909. | 904 66794 1642 У. | 903 40350 1656 и 159М. | 17 Февр. 904 г. Кутаисск. О. С., 1647 У. и 173 и 175 М. — тюр. 4 м. | 2 Нояб. 902 г. Кутаисск. О. С. по 1656 У. и 169 М. — тюр. 3 м.
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