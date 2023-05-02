Черманский Чеслав Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черманский
- Имя
- Чеслав
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1903
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 272
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36659. ЧЕРМАНСКІЙ, ЧЕСЛАВЪ ОСИповъ. Дворян. Липпов. у., гм. Скемпе, д. Кулька, 18 л., рд. т. же у., гм. Чарне, въ д. Сурадувекъ; — Гм. С. 4 окр. Варшав. у., 169 и 172 М. (участ.), тюр. 1½ м. Исп. 18 Дек. 903 (Вѣр.).
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