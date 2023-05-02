Базилев Андрей Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Базилев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129765. БАЗИЛЕВЪ, АНДРЕЙ АЛЕКСѣевъ. Сн. свящ., 20 л., рд. въ г. УфѢ; — Уфимск. О. С. 3 Сент. 909, 140 и 2 ч. 1484 У., тюр. 2 г. Исп. 16 Окт. 909.
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