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Базилев Андрей Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Базилев
Имя
Андрей
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
129765. БАЗИЛЕВЪ, АНДРЕЙ АЛЕКСѣевъ. Сн. свящ., 20 л., рд. въ г. УфѢ; — Уфимск. О. С. 3 Сент. 909, 140 и 2 ч. 1484 У., тюр. 2 г. Исп. 16 Окт. 909.

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