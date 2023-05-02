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Мерлис Варвара Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мерлис
Имя
Варвара
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
06 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
17160. МЕРЛИС, ВАРВАРА ИВАНОВНА, 20 л. Гр. Новоузенск. у., Тонкотуровск. в., д. Суслы; — Н. С. 1 уч. Баталпашинск. отд. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 6 авг. 920.

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