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Галушкин Павел Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Галушкин
Имя
Павел
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
08 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
45966. ГАЛУШКИНЪ, ПАВЕЛЪ СЕМЕновъ. К. Донецк. окр., Курнаково-Липовск. в., сл. Курваковой, 20 л.; — М. С. 1 уч. Донецк. окр., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 8 Февр. 905.

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