Томчик Иосиф Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Томчик
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140065. ТОМЧИКЪ, ІОСИФЪ ФРАНЦЕВЪ. К. Сѣрадзск. у., Бартоховск. в., д. Загаева, 20 л., рд. Турекск. у., въ в. и с. Гржибкахъ; — Гм. С. 1 окр. Сѣрадзск. у. 30 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 15 Окт. 909.
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