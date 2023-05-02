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Томчик Иосиф Францев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Томчик
Имя
Иосиф
Отчество
Францев
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 407
Источник
Скан
Оригинальная запись
140065. ТОМЧИКЪ, ІОСИФЪ ФРАНЦЕВЪ. К. Сѣрадзск. у., Бартоховск. в., д. Загаева, 20 л., рд. Турекск. у., въ в. и с. Гржибкахъ; — Гм. С. 1 окр. Сѣрадзск. у. 30 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 15 Окт. 909.

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