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Храпцов Дмитрий Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Храпцов
Имя
Дмитрий
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
7871. ХРАПЦОВ, ДМИТРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ (он же ЮРКА), 5О л., Гр. Себежск. у., Соинск. в., д. Заболотно,; Н. С. 7 р-на Опочецк. у., Кража, лиш. св. 3 г., по амнист. от 7 нояб. 919 г. от нак. освоб.

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