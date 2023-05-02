Храпцов Дмитрий Емельянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Храпцов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Емельянович
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7871. ХРАПЦОВ, ДМИТРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ (он же ЮРКА), 5О л., Гр. Себежск. у., Соинск. в., д. Заболотно,; Н. С. 7 р-на Опочецк. у., Кража, лиш. св. 3 г., по амнист. от 7 нояб. 919 г. от нак. освоб.
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