Макаренко Анна Егорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макаренко
- Имя
- Анна
- Отчество
- Егорова
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84517. МАКАРЕНКО, АННА ЕГОРОВА, 37 л. Мщ. изъ сс. г. Тара, рд. въ г. Одессѣ; — Тобольск. О. С., 2 Марта 911, 115, 152¹, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г., съ зачет. 11 м. предв. заключ. Исп. 4 Мая 911. | 903 57822 2 ч. 1655 У. | 93 103054 1655 У. | 900 12106 169 М. | 92 92415 172 М. | 98 8170 313 У. | 92 57349 169 М. | 95 97356 1655 У.
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